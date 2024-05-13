ВСУ обстреляли Краснодон американскими ракетами ATACMS, начался пожар

"В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей. Дорога в город Краснодон перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – посёлок Таловое – село Верхнешевыревка – город Краснодон", — написал Пасечник в телеграм-канале.

Предварительно, пострадали четыре человека. Информация о разрушениях пока уточняется. По данным агентства "ЛуганскИнформЦентр", ВСУ выпустили по промышленной зоне Краснодона не менее трёх ракет американского производства ATACMS. По словам очевидцев, столб дыма видно за несколько километров от места пожара. Тем временем Министерство образования и науки ЛНР решило перевести все образовательные организации Молодогвардейска и Краснодона на дистанционный режим с завтрашнего дня.