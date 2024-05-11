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11 мая, 10:46

Рубанцов: При обстреле нефтебазы в Ровеньках повреждены более 40 домов

Последствия обстрела ЛНР. Обложка © Telegram / Андрей Рубанцов

Последствия обстрела ЛНР. Обложка © Telegram / Андрей Рубанцов

Во время атаки на нефтебазу в городе Ровеньки ЛНР повреждения получили более 40 домов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Андрей Рубанцов.

Последствия обстрела ЛНР. Фото © Telegram / Андрей Рубанцов

Последствия обстрела ЛНР. Фото © Telegram / Андрей Рубанцов

Последствия обстрела ЛНР. Фото © Telegram / Андрей Рубанцов

Последствия обстрела ЛНР. Фото © Telegram / Андрей Рубанцов

Андрей Рубанцов рассказал о последствиях обстрела нефтебазы в ЛНР. Видео © Telegram / Андрей Рубанцов

"Повреждено двухэтажное административное здание нефтебазы. Также повреждены четыре резервуара с топливом, семь единиц техники и техника подрядной организации Республики Коми. Пострадали резервуары с ёмкостями — с дизтопливом, а также 42 дома. Повреждены 13 гаражей", — сказал он на видео, размещённом в его телеграм-канале.

СКР занялся поиском причастных к смертоносной атаке на нефтебазу в Ровеньках
СКР занялся поиском причастных к смертоносной атаке на нефтебазу в Ровеньках

Напомним, накануне ВСУ ударили по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР. В результате обстрела на предприятии начался пожар. Спасатели старались не допустить распространения огня на жилые дома. По предварительной информации, вражеская армия атаковала объект с помощью созданных в США ракет ATACMS. В результате происшествия погибли четыре человека.

Александра Мышляева
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