Рубанцов: При обстреле нефтебазы в Ровеньках повреждены более 40 домов

Во время атаки на нефтебазу в городе Ровеньки ЛНР повреждения получили более 40 домов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Андрей Рубанцов.

"Повреждено двухэтажное административное здание нефтебазы. Также повреждены четыре резервуара с топливом, семь единиц техники и техника подрядной организации Республики Коми. Пострадали резервуары с ёмкостями — с дизтопливом, а также 42 дома. Повреждены 13 гаражей", — сказал он на видео, размещённом в его телеграм-канале.