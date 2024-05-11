СКР занялся поиском причастных к смертоносной атаке на нефтебазу в Ровеньках

Следственный комитет России установит причастных к удару по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате которого погибли три человека и восемь пострадали. То же касается атаки на Белгородскую область, где пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.