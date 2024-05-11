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11 мая, 07:05

СКР занялся поиском причастных к смертоносной атаке на нефтебазу в Ровеньках

СК установит причастных к обстрелу нефтебазы в Ровеньках кассетными боеприпасами

Нефтебаза в Ровеньках после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Нефтебаза в Ровеньках после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Следственный комитет России установит причастных к удару по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате которого погибли три человека и восемь пострадали. То же касается атаки на Белгородскую область, где пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территории Белгородской области и Луганской Народной Республики. Они установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — подчеркнули в ведомстве.

Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек
Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек

Напомним, украинские боевики нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР поздно вечером 10 мая. Из-за этого там начался пожар. Атака была совершена с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Она унесла жизни трёх гражданских, ещё восемь пострадали.

Андрей Бражников
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