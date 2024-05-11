СКР занялся поиском причастных к смертоносной атаке на нефтебазу в Ровеньках
СК установит причастных к обстрелу нефтебазы в Ровеньках кассетными боеприпасами
Нефтебаза в Ровеньках после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Следственный комитет России установит причастных к удару по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате которого погибли три человека и восемь пострадали. То же касается атаки на Белгородскую область, где пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территории Белгородской области и Луганской Народной Республики. Они установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, украинские боевики нанесли удар по нефтебазе в городе Ровеньки ЛНР поздно вечером 10 мая. Из-за этого там начался пожар. Атака была совершена с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Она унесла жизни трёх гражданских, ещё восемь пострадали.