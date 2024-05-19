Один человек погиб при ударе украинского БПЛА по микроавтобусу в Херсонской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Глава региона дополнил, что в результате атаки погиб один человек. Также есть много пострадавших, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.