Один человек погиб при ударе украинского БПЛА по микроавтобусу в Херсонской области
Сальдо: Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в селе Раденск, погиб человек
Повреждённый микроавтобус в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники", — написал Сальдо в телеграм-канале.
Глава региона дополнил, что в результате атаки погиб один человек. Также есть много пострадавших, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
А ранее Life.ru рассказывал, что четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой Народной Республике (ДНР). Раненые попали в больницу, также повреждена пожарная автоцистерна.