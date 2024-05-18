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18 мая, 14:40

Украинские военные обстреляли пожарную часть в Рубежном

МЧС России: Пожарная часть попала под обстрел ВСУ в городе Рубежное в ЛНР

Пожарная часть попала под обстрел ВСУ в Рубежном. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарная часть попала под обстрел ВСУ в Рубежном. Обложка © Telegram / МЧС России

Украинские военные обстреляли 62-ю пожарно-спасательную часть в городе Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. Повреждения получили здание и техника.

Последствия украинского обстрела пожарной части в Скадовске. Фото © Telegram / МЧС России

Последствия украинского обстрела пожарной части в Скадовске. Фото © Telegram / МЧС России

"В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет", уточнили в министерстве и опубликовали кадры с места событий.

Ранее 11 человек пострадали в ходе украинского обстрела города Скадовска в Херсонской области. ВСУ вели огонь из американской РСЗО HIMARS. Оперативные службы города были приведены в повышенную готовность.

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Владимир Озеров
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