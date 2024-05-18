Украинские военные обстреляли пожарную часть в Рубежном
МЧС России: Пожарная часть попала под обстрел ВСУ в городе Рубежное в ЛНР
Пожарная часть попала под обстрел ВСУ в Рубежном. Обложка © Telegram / МЧС России
Украинские военные обстреляли 62-ю пожарно-спасательную часть в городе Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. Повреждения получили здание и техника.
Последствия украинского обстрела пожарной части в Скадовске. Фото © Telegram / МЧС России
"В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет", — уточнили в министерстве и опубликовали кадры с места событий.
Ранее 11 человек пострадали в ходе украинского обстрела города Скадовска в Херсонской области. ВСУ вели огонь из американской РСЗО HIMARS. Оперативные службы города были приведены в повышенную готовность.