Украинские военные обстреляли пожарную часть в Рубежном

Украинские военные обстреляли 62-ю пожарно-спасательную часть в городе Рубежное Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе МЧС России. Повреждения получили здание и техника.

Последствия украинского обстрела пожарной части в Скадовске. Фото © Telegram / МЧС России

"В городе Рубежное повреждены остекление здания и автоцистерна в 62-й пожарно-спасательной части. Погибших и пострадавших нет", — уточнили в министерстве и опубликовали кадры с места событий.