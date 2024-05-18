11 человек ранены при ударе ВСУ по Скадовску из американских HIMARS

Более десяти мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела города Скадовска Херсонской области Вооружёнными силами Украины (ВСУ) из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

"В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара... Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.

На месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб. Данные по разрушениям уточняются. Оперативные службы были приведены в повышенную готовность. На данный момент атака отражена, объявлен отбой авиационной опасности.