11 человек ранены при ударе ВСУ по Скадовску из американских HIMARS
Более десяти мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела города Скадовска Херсонской области Вооружёнными силами Украины (ВСУ) из американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.
"В Скадовске в результате ракетного обстрела со стороны украинских террористов разрушен индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара... Количество пострадавших увеличилось до 11, некоторых посекло осколками, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в пресс-службе.
На месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб. Данные по разрушениям уточняются. Оперативные службы были приведены в повышенную готовность. На данный момент атака отражена, объявлен отбой авиационной опасности.
А ранее Киев попросил у Вашингтона оружейный карт-бланш на фоне бедствия ВСУ под Харьковом. Украина требует снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России.