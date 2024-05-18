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Регион
18 мая, 11:09

ВСУ понесли тяжёлые потери в провальных контратаках в ДНР

ВСУ потеряли 420 бойцов и БМП Marder в боях с группировкой "Центр" ВС РФ в ДНР

Подразделения войсковой группы "Центр" ВС РФ улучшили позиции в Донецкой Народной Республике, оттеснив противника. Вражеские войска потеряли до 420 человек личного состава и БМП Marder производства Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Семёновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ и пять автомобилей", говорится в публикации военного ведомства.

Также российские войска успешно отбили пять атак штурмовых подразделений 25-й воздушно-десантной, 47-й и 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад противника у Нетайлово, Уманского, Архангельского и Соловьёво ДНР. В результате контрбатарейной борьбы удалось нанести поражение 155-миллиметровой гаубице М777 американского производства, 155-миллиметровой САУ Paladin американского производства, 152-миллиметровому артиллерийскому орудию "Акация", 152-миллиметровому орудию "Гиацинт-Б", 152-миллиметровой гаубице Д-20, двум 122-миллиметровым гаубицам Д-30, а также радиолокационной установке для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, изготовленной в Соединённых Штатах.

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Войсковая группировка "Север" Армии России продолжает наступать в Харьковской области. За минувшие сутки нашим бойцам удалось освободить очередной населённый пункт региона — село Старицу. ВС РФ развивает продвижение к тылам обороны противника.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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