ВСУ потеряли два быстроходных безэкипажных катера в Чёрном море и на Днепре
Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море и на Днепре. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска нанесли удар по двум украинским безэкипажным катерам, которые двигались в сторону позиций ВС РФ по реке Днепру и со стороны западной части Чёрного моря. Об этом рассказали в Минобороны России.
"В западной части Чёрного моря и на реке Днепре в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Накануне Минобороны РФ показало видео ночной атаки ВСУ у берегов Крыма с помощью безэкипажных катеров. Отразить нападение помогла боевая техника Черноморского флота.