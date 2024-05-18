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ВСУ потеряли два быстроходных безэкипажных катера в Чёрном море и на Днепре

18 мая, 10:43
Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море и на Днепре. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море и на Днепре. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска нанесли удар по двум украинским безэкипажным катерам, которые двигались в сторону позиций ВС РФ по реке Днепру и со стороны западной части Чёрного моря. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В западной части Чёрного моря и на реке Днепре в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ", — уточнили в ведомстве.

У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА
У побережья Крыма уничтожен украинский БПЛА

Накануне Минобороны РФ показало видео ночной атаки ВСУ у берегов Крыма с помощью безэкипажных катеров. Отразить нападение помогла боевая техника Черноморского флота.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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