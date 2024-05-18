Армия России уничтожила два безэкипажных катера ВСУ в Чёрном море и на Днепре. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ потеряли два быстроходных безэкипажных катера в Чёрном море и на Днепре

Российские войска нанесли удар по двум украинским безэкипажным катерам, которые двигались в сторону позиций ВС РФ по реке Днепру и со стороны западной части Чёрного моря. Об этом рассказали в Минобороны России.