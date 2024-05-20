ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску — городу, который находится в Луганской Народной Республике. По данным ТАСС, на месте случившегося произошёл пожар.

"Украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску, на месте обстрела начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — отметил сотрудник оперативных служб ЛНР в беседе с агентством.