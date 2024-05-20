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20 мая, 18:12

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР

ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, начался пожар

ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску — городу, который находится в Луганской Народной Республике. По данным ТАСС, на месте случившегося произошёл пожар.

"Украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску, на месте обстрела начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — отметил сотрудник оперативных служб ЛНР в беседе с агентством.

Ранее, утром в понедельник, 20 мая, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу Юбилейного. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для атаки противник использовал французские ракеты SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом. В результате удара пострадало пять человек.

"Глянь, летит": Очевидцы сняли на видео момент перехвата ракеты SCALP над пригородом Луганска
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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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