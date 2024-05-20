ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР
ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, начался пожар
ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску — городу, который находится в Луганской Народной Республике. По данным ТАСС, на месте случившегося произошёл пожар.
"Украинские войска нанесли ракетный удар по Свердловску, на месте обстрела начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — отметил сотрудник оперативных служб ЛНР в беседе с агентством.
Ранее, утром в понедельник, 20 мая, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому кварталу Юбилейного. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что для атаки противник использовал французские ракеты SCALP-EG. После обстрела начался сильный пожар, огонь охватил жилой дом. В результате удара пострадало пять человек.
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