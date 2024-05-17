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17 мая, 14:52

"Играют с огнём": Захарова предупредила Запад о последствиях обстрелов ВСУ российских городов

Захарова: За обстрелами российских городов стоят кураторы Зеленского

За обстрелами мирных жителей в российских городах стоят западные кураторы киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она рассказала, что американские и британские кураторы не только поставляют вооружение Украине, но и разрешают неонацистскому режиму использовать снаряды против мирных граждан. По её словам, такой расклад лишь накаляет конфликт. Захарова подчеркнула, что террористы решили, что останутся безнаказанными на фоне участившихся визитов западных представителей в Незалежную.

"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнём. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что более сотни БПЛА сбили над приграничными российскими регионами этой ночью. Больше всего дронов украинский режим направил в Крым. Кроме того, шесть безэкипажных катеров российские военные уничтожили в водах Чёрного моря.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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