"Играют с огнём": Захарова предупредила Запад о последствиях обстрелов ВСУ российских городов
Захарова: За обстрелами российских городов стоят кураторы Зеленского
За обстрелами мирных жителей в российских городах стоят западные кураторы киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она рассказала, что американские и британские кураторы не только поставляют вооружение Украине, но и разрешают неонацистскому режиму использовать снаряды против мирных граждан. По её словам, такой расклад лишь накаляет конфликт. Захарова подчеркнула, что террористы решили, что останутся безнаказанными на фоне участившихся визитов западных представителей в Незалежную.
"Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнём. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что более сотни БПЛА сбили над приграничными российскими регионами этой ночью. Больше всего дронов украинский режим направил в Крым. Кроме того, шесть безэкипажных катеров российские военные уничтожили в водах Чёрного моря.
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