Лавров разоблачил ложь Запада о запрете ударов по территории России
Лавров: Украина уже наносит удары западным оружием по гражданским объектам РФ
Западное оружие, которое поставляют Украине, уже используется для ударов по гражданским объектам на российской территории. Об этом представителям прессы сообщил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Сергей Лавров — о применении западного оружия для атак по объектам на территории России. Видео © Life.ru
"Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий. <...> Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", — сказал руководитель МИД.
На Западе очень долго говорили, что не поощряют и не разрешают такие удары, потом опять советовали не применять поставленное ВСУ оружие подобным образом. Фактически же они ведут войну против России. Заявления американских политиков о том, что соответствующие решения ещё не приняты, — уловки, подчеркнул глава российской дипломатии.
Напомним, что в середине мая Киев призвал Вашингтон снять запрет на удары по территории России поставленным Незалежной оружием. После этого с таким же призывом к Пентагону обратилась группа конгрессменом под предводительством председателя Комитета Палаты представителей по разведке. А вчера во время заседания Палаты представителей Штатов конгрессмен показал карту российской территории, на которой были размечены зоны поражения американских ракет ATACMS, имеющихся в распоряжении ВСУ. В свою очередь, в Кремле считают, что Штаты попросту провоцируют ведение боевых действий до последнего украинца.
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