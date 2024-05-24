Лавров разоблачил ложь Запада о запрете ударов по территории России

Западное оружие, которое поставляют Украине, уже используется для ударов по гражданским объектам на российской территории. Об этом представителям прессы сообщил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Сергей Лавров — о применении западного оружия для атак по объектам на территории России. Видео © Life.ru

"Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий. <...> Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", — сказал руководитель МИД.