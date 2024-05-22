Песков: "Горячие головы" в Конгрессе требуют разрешить обстрелы РФ оружием США 22 мая, 10:11 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

США намерены продолжать толкать Киев на боевые действия до последнего украинца, поэтому "горячие головы" в Конгрессе требуют разрешить ВСУ обстреливать российскую территорию американским оружием. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Конгрессе много горячих голов, которые хотели бы ещё большего провоцирования напряжённости и которые в целом следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца", — объяснил он.

Напомним, несколько американских членов Конгресса во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тёрнером призвали министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине применять поставляемое Вашингтоном оружие для ударов по России. Конгрессмены обвинили Белый дом в "сковывании" действий ВСУ своими ограничениями.

Авторы Татьяна Миссуми