Лавров рассказал, как Зеленский истерично требовал от Запада "поставить Россию на колени"
Лавров: Попытки Запада выстроить "стены" от России появились не от большого ума
Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Попытки стран Запада построить "стены", отгораживающие мир от России, появились не от большого ума, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это отражает задачи, которые ставят перед собой недружественные государства во главе с США.
"То, что Запад любит строить стены, занавес опускать железный, нам это хорошо известно. Физическая стена строится уже рядом скандинавских стран. Финляндия, по-моему, хотела физическую стену на границе с нами строить, Эстония... Это отражение небольшого ума, на самом деле", — отметил дипломат, общаясь с журналистами после заседания Совета глав МИД стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Также Лавров высказался о "формуле мира" Владимира Зеленского. По словам главы внешнеполитического ведомства, во время обсуждения документа с послами стран Запада тот "большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах", требуя поддержать план Киева как способ заставить Россию "встать на колени".
Напомним, Владимир Зеленский настойчиво пытается продвинуть свою "формулу мира". Так, уже 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдёт саммит, посвящённый украинскому плану. Ожидается, что мероприятие посетят делегации 160 стран мира. Россию туда не позвали, однако наша страна и не собиралась приезжать. Более того, в Кремле подчёркивали, что любые попытки урегулировать конфликт без участия РФ обречены на провал. Как отмечал Сергей Лавров, некоторые страны едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность.