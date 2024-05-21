Лавров рассказал, как Зеленский истерично требовал от Запада "поставить Россию на колени"

Попытки стран Запада построить "стены", отгораживающие мир от России, появились не от большого ума, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это отражает задачи, которые ставят перед собой недружественные государства во главе с США.

"То, что Запад любит строить стены, занавес опускать железный, нам это хорошо известно. Физическая стена строится уже рядом скандинавских стран. Финляндия, по-моему, хотела физическую стену на границе с нами строить, Эстония... Это отражение небольшого ума, на самом деле", — отметил дипломат, общаясь с журналистами после заседания Совета глав МИД стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.