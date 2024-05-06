Лавров объяснил, почему "опустил на землю" главу МИД Швейцарии

Заявления швейцарских властей о том, что запланированная у них в стране конференция по Украине будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", не соответствуют действительности, потому что принимающей стороне не позволят отойти от "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Он рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его опустить на землю и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", — сообщил дипломат.

По его словам, формула "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое". Чтобы подчеркнуть самостоятельность Берна, организаторы конференции выделили три направления: ядерную безопасность, продовольственную безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы, но это ничего не меняет, считает Лавров. Эти три темы просто прикрывают "откровенно иллюзорную и русофобскую сущность" программы Зеленского.