Лавров объяснил, почему "опустил на землю" главу МИД Швейцарии
Лавров: Швейцарии на саммите не позволят отойти от "формулы мира" Зеленского
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Заявления швейцарских властей о том, что запланированная у них в стране конференция по Украине будет посвящена "выработке взаимоприемлемых подходов", не соответствуют действительности, потому что принимающей стороне не позволят отойти от "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Разговаривал с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Он рассказал мне про этот "план". Я сразу постарался его опустить на землю и объяснил, что никто не позволит отойти от "формулы" Зеленского", — сообщил дипломат.
По его словам, формула "предполагает капитуляцию России, выплату репараций, трибунал над российским руководством и многое другое". Чтобы подчеркнуть самостоятельность Берна, организаторы конференции выделили три направления: ядерную безопасность, продовольственную безопасность в контексте мореплавания и гуманитарные вопросы, но это ничего не меняет, считает Лавров. Эти три темы просто прикрывают "откровенно иллюзорную и русофобскую сущность" программы Зеленского.
"Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Зеленского. <...> Мы всерьёз открыты к переговорам на основе реалий. <...> Говорят, мол, они хотят, а Россия отказывается. Это нечестно. Хотя честности и порядочности от наших западных партнёров мы уже не ожидаем", — подчеркнул министр.
Как ранее писал Life.ru, 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится саммит, который посвящён украинской формуле мира. На мероприятие приедут 160 делегаций, россиян при этом звать не стали. По мнению Кремля, встреча обречена на провал: об урегулировании столкновения невозможно говорить без участия РФ. Сергей Лавров при этом отметил, что некоторые страны едут на саммит лишь для того, чтобы объяснить его бессмысленность без РФ.