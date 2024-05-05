Швейцария пригласила папу римского на "мирный саммит" по Украине
Швейцария пригласила папу римского Франциска принять участие в "мирном саммите" по украинскому вопросу. Об этом сообщила президент страны Виола Амерд.
"Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию", — сказала она в беседе с Blick.
Напомним, 15–16 июня в Бюргенштоке состоится саммит, который посвящён украинской формуле мира. На мероприятие пригласили 160 делегаций, однако россиян звать не стали. По мнению Кремля, встреча обречена на провал, потому что об урегулировании столкновения нельзя говорить без участия РФ. В Госдуме саммит назвали спектаклем для идиотов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за инициативой Швейцарии о проведении такого мероприятия стоят США.
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