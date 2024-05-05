Швейцария пригласила папу римского на "мирный саммит" по Украине

Швейцария пригласила папу римского Франциска принять участие в "мирном саммите" по украинскому вопросу. Об этом сообщила президент страны Виола Амерд.

"Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию", — сказала она в беседе с Blick.