Лавров объяснил, зачем некоторые страны едут на "мирный саммит" по Украине
Лавров: Ряд участников саммита в Швейцарии понимают его бессмысленность без РФ
Некоторые страны хотят участвовать во встрече по Украине в Швейцарии лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов", — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
Министр добавил, что отдельные государства уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия. Сейчас обсуждать урегулирование конфликта не с кем, ведь западные и украинские политики не готовы к серьёзному диалогу и лишь играют в пародию на переговоры, добавил он.
Напомним, 15–16 июня в Бюргенштоке состоится саммит, который посвящён украинской формуле мира. На мероприятие пригласили 160 делегаций, а также папу римского Франциска, однако Россию звать не стали. По мнению Кремля, встреча обречена на провал, потому что об урегулировании столкновения нельзя говорить без участия РФ.
Telegram / МИД России