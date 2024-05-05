Лавров объяснил, зачем некоторые страны едут на "мирный саммит" по Украине

Некоторые страны хотят участвовать во встрече по Украине в Швейцарии лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов", — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.