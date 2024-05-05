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5 мая, 20:30

Лавров объяснил, зачем некоторые страны едут на "мирный саммит" по Украине

Лавров: Ряд участников саммита в Швейцарии понимают его бессмысленность без РФ

Некоторые страны хотят участвовать во встрече по Украине в Швейцарии лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность переговоров без России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью — объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов", — сказал Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

Министр добавил, что отдельные государства уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия. Сейчас обсуждать урегулирование конфликта не с кем, ведь западные и украинские политики не готовы к серьёзному диалогу и лишь играют в пародию на переговоры, добавил он.

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Напомним, 15–16 июня в Бюргенштоке состоится саммит, который посвящён украинской формуле мира. На мероприятие пригласили 160 делегаций, а также папу римского Франциска, однако Россию звать не стали. По мнению Кремля, встреча обречена на провал, потому что об урегулировании столкновения нельзя говорить без участия РФ.

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Telegram / МИД России

Артур Лапсаков
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