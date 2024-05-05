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5 мая, 19:13

Лавров: Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы получить лидерство в Европе

Глава МИД РФ Лавров заявил, что лидер Франции Макрон "дышит пещерной русофобией". Обложка © Официальный сайт МИД России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что лидер Франции Макрон "дышит пещерной русофобией". Обложка © Официальный сайт МИД России

Президент Франции Эмманюэль Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы заполучить лидерство в Европе. Об этом в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, оседлав эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — заявил российский дипломат.

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Ранее Макрон заявил, что считает необходимым продолжать диалог с Россией. Он, однако, добавил, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности". Напомним, французский президент не раз говорил о планах Запада отправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на территорию Незалежной.

Евгения Мосс
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