Лавров: Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы получить лидерство в Европе

"Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, оседлав эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — заявил российский дипломат.