Лавров: Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы получить лидерство в Европе
Глава МИД РФ Лавров заявил, что лидер Франции Макрон "дышит пещерной русофобией". Обложка © Официальный сайт МИД России
Президент Франции Эмманюэль Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы заполучить лидерство в Европе. Об этом в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, оседлав эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", — заявил российский дипломат.
Ранее Макрон заявил, что считает необходимым продолжать диалог с Россией. Он, однако, добавил, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности". Напомним, французский президент не раз говорил о планах Запада отправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на территорию Незалежной.