В Конгрессе призвали снять табу на удары оружием США вглубь России и показали карту с зоной поражения
Конгрессмен Маккол показал Блинкену карту России с зоной поражения ракетами США
Конгрессмен Майкл Маккол показал на заседании карту России с зоной поражения ракетами США © Кадр видео C-SPAN
Во время слушаний в комитете Палаты представителей США по иностранным делам продемонстрировали карту российской территории с зоной, которую могут накрыть американские ракеты ATACMS в руках ВСУ. Её показал глава комитета Майкл Маккол и призвал присутствующего на заседании госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по землям РФ натовским оружием.
"Это запретная [для ударов американским оружием] территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", — сказал Маккол, видеозапись прямой трансляции опубликована на сайте телеканала C-SPAN.
Республиканец потребовал у Блинкена дать ответ, отменят ли США данный запрет. Госсекретарь уклончиво заметил, что такие решения должны приниматься Киевом. При этом дипломат призвал Конгресс одобрить выделение ВСУ нового оружия. Маккол не дал ему договорить и предупредил, что в том числе из-за таких табу от Вашингтона Россия может победить на Украине. Он выразил надежду на то, что Блинкен убедит советника по вопросам нацбезопасности изменить данное решение, "которое очень опасно и вредит Украине".
Ранее СМИ узнали, что администрация президента США Джо Байдена получила от Украины просьбу снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Кроме того, Киев призвал Белый дом помочь ВСУ с выбором целей. Но Белый дом в очередной раз выступил против использования американского оружия для ударов по России. Украине разрешено применять поставленные ракеты лишь внутри своей территории, подчёркивали ранее в Госдепе.