В Конгрессе призвали снять табу на удары оружием США вглубь России и показали карту с зоной поражения

Во время слушаний в комитете Палаты представителей США по иностранным делам продемонстрировали карту российской территории с зоной, которую могут накрыть американские ракеты ATACMS в руках ВСУ. Её показал глава комитета Майкл Маккол и призвал присутствующего на заседании госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по землям РФ натовским оружием.

"Это запретная [для ударов американским оружием] территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев", — сказал Маккол, видеозапись прямой трансляции опубликована на сайте телеканала C-SPAN.