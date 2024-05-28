Путин: Страны, обсуждающие удары по России, должны помнить о своих размерах

Европейские страны, призывающие к ударам по России, должны помнить о своих размерах и плотности населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.

По словам российского лидера, такие государства должны "отдавать себе отчёт, с чем они играют".