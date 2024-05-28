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Регион
28 мая, 13:43
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Путин: Страны, обсуждающие удары по России, должны помнить о своих размерах

Европейские страны, призывающие к ударам по России, должны помнить о своих размерах и плотности населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.

По словам российского лидера, такие государства должны "отдавать себе отчёт, с чем они играют".

"Эти государства, как правило, с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", — указал президент России.

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Напомним, ранее Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь заявил об этом. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи уличил главу альянса в превышении полномочий.

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Life.ru

Марина Калегина
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