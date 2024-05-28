Путин: Страны, обсуждающие удары по России, должны помнить о своих размерах
Европейские страны, призывающие к ударам по России, должны помнить о своих размерах и плотности населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.
По словам российского лидера, такие государства должны "отдавать себе отчёт, с чем они играют".
"Эти государства, как правило, с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", — указал президент России.
Напомним, ранее Столтенберг выступил с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь заявил об этом. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи уличил главу альянса в превышении полномочий.
Life.ru