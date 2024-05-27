Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ

"Столтенберга осудили сами члены НАТО, в частности итальянский премьер, если я не ошибаюсь. Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность — выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду не на уровне секретариата генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", — сказал министр журналистам.