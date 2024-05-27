Лавров считает, что Столтенберг превысил полномочия, говоря об ударах ВСУ по РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, призывая разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Столтенберга осудили сами члены НАТО, в частности итальянский премьер, если я не ошибаюсь. Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность — выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду не на уровне секретариата генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", — сказал министр журналистам.
Напомним, с призывом разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории генсек НАТО впервые выступил 25 мая. По его словам, отказывать киевскому режиму в этом — значит, "усложнять оборону" ВСУ. Позже Столтенберг вновь призвал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории РФ. Притом он подчеркнул, что военнослужащих стран НАТО не должно быть на Украине.