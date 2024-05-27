Bild: В НАТО не исключают возможность защиты неба над Западной Украиной

Ряд стран НАТО не исключил возможность защиты неба над Западной Украиной своими силами. Как пишет издание Bild, некоторые входящие в альянс государства готовы защищать Киев непосредственно на его территории. Например, это Великобритания, Канада Литва, Польша, Франция и Эстония. Против же выступают Германия и США.

В частности, Польша может расширить противовоздушную оборону Западной Украины с помощью зенитных комплексов НАТО, а Великобритания, Канада, Эстония и другие страны могут доставлять оружие и боеприпасы для ВСУ не только к границе Украины, но и дальше. Сейчас эти предложения рассматриваются.