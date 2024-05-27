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27 мая, 11:52

Bild: В НАТО не исключают возможность защиты неба над Западной Украиной

Ряд стран НАТО не исключил возможность защиты неба над Западной Украиной своими силами. Как пишет издание Bild, некоторые входящие в альянс государства готовы защищать Киев непосредственно на его территории. Например, это Великобритания, Канада Литва, Польша, Франция и Эстония. Против же выступают Германия и США.

В частности, Польша может расширить противовоздушную оборону Западной Украины с помощью зенитных комплексов НАТО, а Великобритания, Канада, Эстония и другие страны могут доставлять оружие и боеприпасы для ВСУ не только к границе Украины, но и дальше. Сейчас эти предложения рассматриваются.

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При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подчеркнул, что военнослужащих альянса не должно быть на Украине. Так он прокомментировал заявления о возможной отправке на поле боя армий Польши и стран Балтии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Вишнякова
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