Столтенберг заявил, что военных стран НАТО не должно быть на Украине

Военнослужащих стран НАТО не должно быть на Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал заявления о возможной отправке на поле боя армий Польши и стран Балтии.

"Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта", — сказал глава военного блока.

Вместо этого генсек призвал усилить военную поддержку Украины: поставлять больше оружия и боеприпасов и отменить ограничения на их применение.