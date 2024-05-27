Столтенберг заявил, что военных стран НАТО не должно быть на Украине
Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Военнослужащих стран НАТО не должно быть на Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Так он прокомментировал заявления о возможной отправке на поле боя армий Польши и стран Балтии.
"Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта", — сказал глава военного блока.
Вместо этого генсек призвал усилить военную поддержку Украины: поставлять больше оружия и боеприпасов и отменить ограничения на их применение.
Напомним, Прибалтика и Польша задумали ввести войска на Украину, если ВС РФ добьются на фронте стратегического прорыва. По данным Spiegel, эти страны якобы уже предупредили Германию о своих планах.