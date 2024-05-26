"Введут войска": В Германии раскрыли "грозное" предупреждение Прибалтики по Украине
Spiegel: Страны Балтии и Польша хотят ввести войска на Украину
Страны Прибалтики и Польша готовы ввести войска на Украину, пишет немецкое издание Spiegel. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято в случае стратегического прорыва ВС РФ.
"Запад помогает без особого энтузиазма. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики, они сами введут войска на Украину", — говорится в материале.
Подчёркивается, что это будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт. Вышеназванные государства якобы уже предупредили Германию о своих планах.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что гибель солдат стран – членов НАТО на Украине не приведёт к эскалации. По её словам, государства альянса сами принимают решение об активации № 5 статьи устава о коллективной обороне.
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