Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине

Гибель военнослужащих стран – членов НАТО на Украине не приведёт к эскалации конфликта, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она назвала опасения на этот счёт неоправданными, отметив, что в случае если эстонский личный состав пострадает, статья №5 устава альянса о коллективной обороне может быть активирована только по решению Таллина.

"Это наше решение, ссылаться ли на статью №5... Кроме того, статья №5 — это не что-то, что срабатывает автоматически. Если кто-то утверждает, что это приведёт к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так", — сказала политик в интервью газете Svenska Dagbladet.

Что касается готовности самих эстонцев умирать за Украину, то Каллас указала, что республика "является демократией", что означает необходимость решения парламента перед отправкой войск в зону боевых действий. Кроме того, этому предшествовала бы общественная дискуссия. Говоря о возможности подготовки солдат ВСУ прямо на месте, премьер поддержала данную идею, заявив, что это "быстрее".