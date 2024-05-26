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Регион
26 мая, 09:36

Премьер Эстонии не опасается эскалации конфликта в случае гибели военных НАТО на Украине

Каллас не считает, что гибель солдат НАТО на Украине грозит эскалацией

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Гибель военнослужащих стран – членов НАТО на Украине не приведёт к эскалации конфликта, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она назвала опасения на этот счёт неоправданными, отметив, что в случае если эстонский личный состав пострадает, статья №5 устава альянса о коллективной обороне может быть активирована только по решению Таллина.

"Это наше решение, ссылаться ли на статью №5... Кроме того, статья №5 — это не что-то, что срабатывает автоматически. Если кто-то утверждает, что это приведёт к вовлечению НАТО в войну, то я утверждаю, что это не так", — сказала политик в интервью газете Svenska Dagbladet.

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Что касается готовности самих эстонцев умирать за Украину, то Каллас указала, что республика "является демократией", что означает необходимость решения парламента перед отправкой войск в зону боевых действий. Кроме того, этому предшествовала бы общественная дискуссия. Говоря о возможности подготовки солдат ВСУ прямо на месте, премьер поддержала данную идею, заявив, что это "быстрее".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры европейских политиков могут быть манёвром для оправдания подготовки Запада к войне с Россией. По словам политика, его страна точно не будет посылать свои войска.

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Матвей Константинов
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