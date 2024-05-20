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20 мая, 12:01

Захарова подколола премьершу Эстонии из-за "шокирующего признания" об инструкторах НАТО

Спикер МИД Захарова: НАТО уже получает своих инструкторов с Украины обратно

Некоторые страны – члены НАТО, которые отправили своих специалистов обучать украинских военных, "уже получают их обратно". Об этом сообщила у себя в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Та отметилась "шокирующим признанием", что инструкторы из стран – представителей альянса уже находятся на территории Украины, о чём СМИ пишут уже не первый месяц.

"Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", — сыронизировала в ответ Мария Захарова.

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Ранее премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине, несмотря на очередное заявление генсека Столтенберга о том, что у альянса нет планов напрямую ввязываться в конфликт. К слову, Литва выразила готовность направить тренировочную миссию, однако, по данным итальянской газеты Corriere della Sera, на грядущем саммите альянса его члены, вероятно, откажутся от ввода контингента.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак © ТАСС / АР

Марина Калегина
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