Некоторые страны – члены НАТО, которые отправили своих специалистов обучать украинских военных, "уже получают их обратно". Об этом сообщила у себя в телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Та отметилась "шокирующим признанием", что инструкторы из стран – представителей альянса уже находятся на территории Украины, о чём СМИ пишут уже не первый месяц.