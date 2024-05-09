Столтенберг заявил, что НАТО не направит войска на Украину

У НАТО нет планов напрямую ввязываться в конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, перед альянсом стоят две задачи — поддержать Киев и не допустить распространения конфликта на третьи страны.

"Мы прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", — отметил генсек военного блока.

Столтенберг не видит "неминуемого риска" нападения России на какое-либо государство – союзника НАТО. В то же время он назвал безрассудной "ядерную риторику" Москвы.