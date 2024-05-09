Столтенберг заявил, что НАТО не направит войска на Украину
Столтенберг: НАТО не собирается напрямую ввязываться в конфликт на Украине
Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / Zuma
У НАТО нет планов напрямую ввязываться в конфликт на Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, перед альянсом стоят две задачи — поддержать Киев и не допустить распространения конфликта на третьи страны.
"Мы прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию", — отметил генсек военного блока.
Столтенберг не видит "неминуемого риска" нападения России на какое-либо государство – союзника НАТО. В то же время он назвал безрассудной "ядерную риторику" Москвы.
Напомним, несмотря на заявление Йенса Столтенберга, в странах НАТО снова активизировалась дискуссия по поводу отправки войск на Украину. Например, Литва выразила готовность направить тренировочную миссию, однако, по данным итальянской газеты Corriere della Sera, на грядущем саммите альянса его члены, вероятно, откажутся от ввода контингента.