"Безумие": В Венгрии шокированы планами НАТО собрать $100 млрд на военную помощь Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам Североатлантического альянса собрать за пять лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную поддержку Киева. С таким заявлением в четверг, 2 мая, выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"[30 апреля] страны – члены НАТО получили предложение генсека собирать 100 миллиардов долларов. Они должны быть собраны за пять лет, соответственно, в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в этот период", — отметил он в эфире М1.

По словам министра, Будапешт не собирается участвовать в этом "безумии". Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт возможно разрешить лишь путём переговоров.