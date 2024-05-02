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2 мая, 10:32

"Безумие": В Венгрии шокированы планами НАТО собрать $100 млрд на военную помощь Киеву

Сийярто: Столтенберг призвал собрать за 5 лет $100 млрд на военную помощь Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам Североатлантического альянса собрать за пять лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную поддержку Киева. С таким заявлением в четверг, 2 мая, выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"[30 апреля] страны – члены НАТО получили предложение генсека собирать 100 миллиардов долларов. Они должны быть собраны за пять лет, соответственно, в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в этот период", — отметил он в эфире М1.

По словам министра, Будапешт не собирается участвовать в этом "безумии". Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт возможно разрешить лишь путём переговоров.

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Напомним, в начале апреля стало известно, что в НАТО хотят создать фонд в $100 миллиардов для поставок оружия Украине. Его учреждение должны одобрить все страны альянса, до июля в инициативу могут быть внесены изменения.

Обложка ©

Unsplash / Marek Studzinski

Никита Осипов
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