"Безумие": В Венгрии шокированы планами НАТО собрать $100 млрд на военную помощь Киеву
Сийярто: Столтенберг призвал собрать за 5 лет $100 млрд на военную помощь Киеву
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам Североатлантического альянса собрать за пять лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную поддержку Киева. С таким заявлением в четверг, 2 мая, выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"[30 апреля] страны – члены НАТО получили предложение генсека собирать 100 миллиардов долларов. Они должны быть собраны за пять лет, соответственно, в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в этот период", — отметил он в эфире М1.
По словам министра, Будапешт не собирается участвовать в этом "безумии". Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт возможно разрешить лишь путём переговоров.
Напомним, в начале апреля стало известно, что в НАТО хотят создать фонд в $100 миллиардов для поставок оружия Украине. Его учреждение должны одобрить все страны альянса, до июля в инициативу могут быть внесены изменения.
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