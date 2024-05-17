Военкор Коц уличил Украину в утрате суверенитета. А виноваты солдаты НАТО

Чем хуже у ВСУ дела на фронте, тем больше в конфликт ввязываются страны НАТО. А приглашение на свою территорию военных альянса и вовсе стоило Украины суверенитета. Так считает военкор Александр Коц.

"Чем хуже у Киева обстояли дела на фронте, тем дальше раздвигают границы своего участия в этом конфликте западные партнёры Киева. Реакция Украины вполне понятна: у них борьба за незалежность давно превратилась в такой перманентный процесс потери суверенитета. Но когда ты приглашаешь на свою территорию иностранные войска, это само по себе уже частичная утрата государственного суверенитета", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению журналиста, в нынешней украинской политической культуре место для самостоятельности просто не осталось и своё будущее Киев видит исключительно "под пятой всесильного западного хозяина".