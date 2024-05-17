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17 мая, 16:07

Военкор Коц уличил Украину в утрате суверенитета. А виноваты солдаты НАТО

Военкор Коц: Украина утратила суверенитет

Чем хуже у ВСУ дела на фронте, тем больше в конфликт ввязываются страны НАТО. А приглашение на свою территорию военных альянса и вовсе стоило Украины суверенитета. Так считает военкор Александр Коц.

"Чем хуже у Киева обстояли дела на фронте, тем дальше раздвигают границы своего участия в этом конфликте западные партнёры Киева. Реакция Украины вполне понятна: у них борьба за незалежность давно превратилась в такой перманентный процесс потери суверенитета. Но когда ты приглашаешь на свою территорию иностранные войска, это само по себе уже частичная утрата государственного суверенитета", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению журналиста, в нынешней украинской политической культуре место для самостоятельности просто не осталось и своё будущее Киев видит исключительно "под пятой всесильного западного хозяина".

При этом Коц подчёркивает, что "натовская пехота — это тоже не какие-то сверхлюди, которые были выведены в лабораториях".

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. Даже в Польше, чьё руководство отличается своей ярко выраженной антироссийской политикой, заявили, что страна не будет высылать на Украину польских военных. А вот Эстония рассматривает такой вариант.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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