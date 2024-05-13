Власти Эстонии думают над отправкой войск на Украину
Советник президента Эстонии Ролл: Таллин обдумывает отправку войск на Украину
Правительство Эстонии рассматривает вариант отправки войск на запад Украины. Такое заявление сделал советник президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл.
"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — указал советник президента в интервью изданию Breaking Defense.
Он добавил, что власти Эстонии хотят освободить ВСУ для сражений на передовой путём перекладывания на себя задач в тылу, не связанных с участием в боях. В настоящее время Таллин анализирует возможную отправку войск. По словам Ролла, страна предпочла бы пойти на подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО.
А ранее Life.ru писал, что на грядущем саммите Североатлантический альянс, скорее всего, откажется от отправки своих войск на помощь Киеву. 7 мая на официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция с предложением запросить ввод на Украину военных контингентов ряда стран Запада, в том числе США и Великобритании. Позднее выяснилось, что на саммите НАТО могут утвердить декларацию, согласно которой страны – члены военного блока откажутся от прямого вмешательства в украинский конфликт.
estoniia.ru