Власти Эстонии думают над отправкой войск на Украину

"Обсуждения продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать", — указал советник президента в интервью изданию Breaking Defense .

Он добавил, что власти Эстонии хотят освободить ВСУ для сражений на передовой путём перекладывания на себя задач в тылу, не связанных с участием в боях. В настоящее время Таллин анализирует возможную отправку войск. По словам Ролла, страна предпочла бы пойти на подобный шаг в рамках полноценной миссии НАТО.