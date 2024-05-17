Путин оставил слово за Макроном по войскам НАТО в Киеве: "Я же не французский президент!"

"Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом <...> Вы сначала у него [Макрона] получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", — объяснил глава государства в ходе общения с журналистами в рамках визита в китайский Харбин.