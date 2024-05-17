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17 мая, 11:06

Путин оставил слово за Макроном по войскам НАТО в Киеве: "Я же не французский президент!"

Путин оставил за Макроном право комментировать отправку французских войск в Киев

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин оставил за Эмманюэлем Макроном право комментировать возможную отправку французских войск на Украину. Он с улыбкой напомнил, какой страной руководит.

"Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом <...> Вы сначала у него [Макрона] получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", — объяснил глава государства в ходе общения с журналистами в рамках визита в китайский Харбин.

Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. Даже в Польше, чьё руководство отличается своей ярко выраженной антироссийской политикой, заявили, что страна не готовится и не будет высылать на Украину польских военных. Но Макрон полон решимости насолить России. Когда его идею отмели, он предложил европейцам новую — вместе приготовиться "сдерживать русских".

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Андрей Бражников
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