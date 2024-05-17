Путин оставил слово за Макроном по войскам НАТО в Киеве: "Я же не французский президент!"
Путин оставил за Макроном право комментировать отправку французских войск в Киев
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин оставил за Эмманюэлем Макроном право комментировать возможную отправку французских войск на Украину. Он с улыбкой напомнил, какой страной руководит.
"Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом <...> Вы сначала у него [Макрона] получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага", — объяснил глава государства в ходе общения с журналистами в рамках визита в китайский Харбин.
Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. В Лондоне уверены, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. Даже в Польше, чьё руководство отличается своей ярко выраженной антироссийской политикой, заявили, что страна не готовится и не будет высылать на Украину польских военных. Но Макрон полон решимости насолить России. Когда его идею отмели, он предложил европейцам новую — вместе приготовиться "сдерживать русских".