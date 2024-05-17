Идея с отправкой войск на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии
Предложение об отправке финских солдат на поля сражений в Украине не была встречена с одобрением в Финляндии. Об этом рассказал в беседе с Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела.
"Идея не вызвала здесь (в Финляндии. — Прим. Life.ru) большого энтузиазма", — сообщил чиновник.
По его словам, такой подход активно поддерживают некоторые страны – участницы блока, однако сам Куусела не замечает "большого энтузиазма по поводу непосредственного участия НАТО и военного присутствия" на Украине. Это подтвердил и посол США в Финляндии Дуглас Хики, заступивший на свой пост в апреле 2022 года после начала Россией спецоперации на Украине. Он также не видел, чтобы идея присутствия финских военнослужащих пользовалась популярностью.
"По правде говоря, я не видел чертовски много поддержки по поводу военного присутствия (на Украине. — Прим. Life.ru) в любом качестве", — рассказал американский дипломат.
По его словам, в Штатах выступили решительно против февральской инициативы французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что страны Североатлантического альянса должны быть готовы в любой момент направить в Украину свой военный контингент.
Возможно, Макрон хотел ворваться в ряды величайших французских политиков и полководцев, предложив отправить войска НАТО на Украину. Президент Франции наверняка ожидал, что союзники поддержат его хотя бы дипломатически, а сам он прослывёт как независимый лидер всей Европы со своим собственным политическим курсом, однако его инициатива была встречена холодно. В британском МИД заявили, что это приведёт к опасной эскалации. В Италии исключили возможность отправки солдат для помощи ВСУ. Даже в Польше, чьё руководство отличается своей ярко выраженной антироссийской политикой, заявили, что страна не готовится и не будет высылать в Украину польских военных. Но детская мечта восседать на коне с кавалерийской саблей и командовать армией всё ещё живёт в уме президента Франции. Недавно Макрон сообщил, что Европа должна быть в любой момент готова "сдерживать русских".
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