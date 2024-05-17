Идея с отправкой войск на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии

Предложение об отправке финских солдат на поля сражений в Украине не была встречена с одобрением в Финляндии. Об этом рассказал в беседе с Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике в финском Министерстве обороны Янне Куусела.

"Идея не вызвала здесь (в Финляндии. — Прим. Life.ru) большого энтузиазма", — сообщил чиновник.

По его словам, такой подход активно поддерживают некоторые страны – участницы блока, однако сам Куусела не замечает "большого энтузиазма по поводу непосредственного участия НАТО и военного присутствия" на Украине. Это подтвердил и посол США в Финляндии Дуглас Хики, заступивший на свой пост в апреле 2022 года после начала Россией спецоперации на Украине. Он также не видел, чтобы идея присутствия финских военнослужащих пользовалась популярностью.

"По правде говоря, я не видел чертовски много поддержки по поводу военного присутствия (на Украине. — Прим. Life.ru) в любом качестве", — рассказал американский дипломат.