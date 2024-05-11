Макрон призвал европейцев быть готовыми вместе "сдержать русских"

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова разразился воинственными заявлениями в адрес Москвы. В этот раз, отвечая на вопросы граждан в соцсети X, он призвал страны Европы приготовиться вместе сдержать Россию, если она "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине.

"Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их", — высказался французский лидер в видео. Правда, уточнять, кто будет устанавливать тот самый предел, Макрон не стал.