Макрон призвал европейцев быть готовыми вместе "сдержать русских"
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron
Президент Франции Эмманюэль Макрон снова разразился воинственными заявлениями в адрес Москвы. В этот раз, отвечая на вопросы граждан в соцсети X, он призвал страны Европы приготовиться вместе сдержать Россию, если она "зайдёт слишком далеко" в конфликте на Украине.
"Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их", — высказался французский лидер в видео. Правда, уточнять, кто будет устанавливать тот самый предел, Макрон не стал.
Ранее Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка бойцов НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчёркивал, что не собирается посылать войска на Украину.