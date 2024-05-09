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9 мая, 16:49
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"Лицо Макрона представили?": Элитные пилоты ВВС Франции "нарисовали" флаг РФ в День Победы

Пилоты ВВС Франции по ошибке "нарисовали" российский триколор в День Победы

Российский триколор в День Победы появился в небе над Марселем. Как сообщает "Царьград", элитная французская пилотажная группа Patrouille de France "перепутала" флаги в ходе показательных полётов. Конфуз лётчиков попал на видео, снятое очевидцами.

Пролёт Patrouille de France над Марселем. Видео © Telegram / Fighterbomber

По всей видимости, пилоты хотели изобразить флаг Франции, на котором присутствуют те же три цвета, что и на российском. Однако военная элита перепутала очерёдность цветов. Французский флаг, напомним, состоит из трёх вертикальных — синей, белой и красной (слева направо). Фееричное шоу, впрочем, высоко оценили российские пользователи телеграм-каналов.

"Случайности не случайны", — написал один из юзеров.

"Лицо Макрона, который грозится отправить войска на Украину, представили?" — сыронизировал другой.

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу", — пошутил третий.

При этом в Сети пишут, что никакого российского флага в небе над Марселем не было. Это якобы результат оптической иллюзии, которая была видна лишь с определённого положения.

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Ранее сообщалось, что жители Одесской области смогли увидеть парад на Красной площади благодаря хакерам, получившим доступ к спутниковой телетрансляции. А до этого на украинских сайтах хакеры разместили цитату президента РФ Владимира Путина и поздравление с Днём Победы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Fighterbomber

Наталья Исакова
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