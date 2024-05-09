Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с Днём Победы

Российские хакеры разместили на ста украинских сайтах цитату главы государства Владимира Путина о братстве народов России и Украины, а также разместили на ресурсах поздравление с Днём Победы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на участника хакерской группы "Килобайт V".

"Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днём Победы", — сообщил хакер.

По информации агентства, хакеры взломали более ста украинских сайтов. В основном речь идёт о ресурсах образовательных учреждений. На них они опубликовали поздравление с 9 Мая, а также информацию об общей победе народов СССР над нацизмом. Члены группы также уточнили, что не мешали работе этих сайтов.

Так, хакеры выложили на главных страницах сайтов фотоколлаж с сокращённой цитатой Путина: "Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". Что касается поздравления с Днём Победы, то там была преподнесена мысль об общей истории РФ и Украины.

"Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с которым мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днём Победы!" — написали хакеры.

Кроме того, члены группировки призвали воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным Волга тех бойцов, которые не хотят воевать. Воспользовавшись ею, можно связаться с российскими военными и договориться о сдаче оружия.