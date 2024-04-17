Хакеры взломали ТВ на Украине и несколько часов крутили Путина
Спутниковое вещание Украины подверглось атаке, трансляцию на ТВ остановили
На спутниковое вещание Украины была совершена кибератака, из-за которой ТВ-трансляцию со спутника пришлось остановить. Об этом сообщил местный телеканал "1+1".
"Состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где вещают 39 телеканалов, среди которых и собственные, и партнёрские телеканалы 1+1 media, в том числе "1+1 Украина", "1+1 Марафон", "2+2", "ТЕТ", "ПЛЮСПЛЮС", "Бигуди", KVARTAL TV и другие. В настоящее время трансляция временно приостановлена до устранения проблемы", — сказано в публикации телеканала.
В материале также говорится, что уже с начала марта начали активно глушить спутниковые передачи украинских ТВ-каналов. "1+1" называет это "попыткой дезориентировать украинское общество".
В результате взлома спутника в Межевской общине Днепропетровской области несколько часов по всем каналам показывали Владимира Путина. Фото © Telegram / "Политика страны"
На фотографии выше можно увидеть, как выглядело украинское телевидение в Межевской общине Днепропетровской области — там на протяжении нескольких часов по всем каналам показывали президента России Владимира Путина, об этом сообщил местный провайдер. К настоящему моменту спутниковое вещание на Украине уже восстановлено.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как зрителям украинского телеканала "Прямой" начали показывать "пророссийскую пропаганду" в бегущей строке во время прямого эфира — её взломали хакеры. В тексте был призыв к ВСУ складывать оружие и избавить свою страну от гнёта президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Под конец взломщики написали, что освобождение Российской армией Авдеевки — только начало.
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