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17 апреля, 14:39

Хакеры взломали ТВ на Украине и несколько часов крутили Путина

Спутниковое вещание Украины подверглось атаке, трансляцию на ТВ остановили

На спутниковое вещание Украины была совершена кибератака, из-за которой ТВ-трансляцию со спутника пришлось остановить. Об этом сообщил местный телеканал "1+1".

"Состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где вещают 39 телеканалов, среди которых и собственные, и партнёрские телеканалы 1+1 media, в том числе "1+1 Украина", "1+1 Марафон", "2+2", "ТЕТ", "ПЛЮСПЛЮС", "Бигуди", KVARTAL TV и другие. В настоящее время трансляция временно приостановлена ​​до устранения проблемы", сказано в публикации телеканала.

В материале также говорится, что уже с начала марта начали активно глушить спутниковые передачи украинских ТВ-каналов. "1+1" называет это "попыткой дезориентировать украинское общество".

В результате взлома спутника в Межевской общине Днепропетровской области несколько часов по всем каналам показывали Владимира Путина. Фото © Telegram / "Политика страны"

В результате взлома спутника в Межевской общине Днепропетровской области несколько часов по всем каналам показывали Владимира Путина. Фото © Telegram / "Политика страны"

На фотографии выше можно увидеть, как выглядело украинское телевидение в Межевской общине Днепропетровской области — там на протяжении нескольких часов по всем каналам показывали президента России Владимира Путина, об этом сообщил местный провайдер. К настоящему моменту спутниковое вещание на Украине уже восстановлено.

Хакеры выложили секретные данные МО Украины об истинных потерях танков Abrams
Хакеры выложили секретные данные МО Украины об истинных потерях танков Abrams

Ранее Life.ru рассказывал о том, как зрителям украинского телеканала "Прямой" начали показывать "пророссийскую пропаганду" в бегущей строке во время прямого эфира — её взломали хакеры. В тексте был призыв к ВСУ складывать оружие и избавить свою страну от гнёта президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. Под конец взломщики написали, что освобождение Российской армией Авдеевки — только начало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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