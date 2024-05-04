Посол России просветил американцев о причинах баек США про "русских хакеров"

Высказывания США о якобы кибератаках со стороны России являются образчиком мегафонной дипломатии, лживой пропагандой и провокационным вбросов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он связал эти фейки с приближением выборов президента США.

"Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — объяснил Антонов в Telegram-канале дипмиссии.

Посол напомнил, что Москва неоднократно предлагала американским партнёрам передавать какие-либо подозрения по официальным каналам с предоставлением доказательств, поскольку для РФ борьба с криминалом является приоритетной и неотъемлемой частью государственной политики по противодействию преступности. Он подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем.

По мнению Антонова, лживая пропаганда и отказ от диалога с Россией подрывают международную безопасность, особенно на фоне факта, что подавляющая часть кибератак совершается с территории США.