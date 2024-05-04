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4 мая, 05:15

Посол России просветил американцев о причинах баек США про "русских хакеров"

Посол Антонов связал провокационные вбросы США о кибератаках России с выборами

Высказывания США о якобы кибератаках со стороны России являются образчиком мегафонной дипломатии, лживой пропагандой и провокационным вбросов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он связал эти фейки с приближением выборов президента США.

"Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — объяснил Антонов в Telegram-канале дипмиссии.

Посол напомнил, что Москва неоднократно предлагала американским партнёрам передавать какие-либо подозрения по официальным каналам с предоставлением доказательств, поскольку для РФ борьба с криминалом является приоритетной и неотъемлемой частью государственной политики по противодействию преступности. Он подчеркнул, что Россия никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем.

По мнению Антонова, лживая пропаганда и отказ от диалога с Россией подрывают международную безопасность, особенно на фоне факта, что подавляющая часть кибератак совершается с территории США.

США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе
США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе

Ранее эксперт по кибербезопасности сообщил, что свыше 19 миллионов пользователей Android-смартфонов в РФ были обмануты хакерами всего за первые три месяца этого года. Как правило, вредоносные программы маскируются под безобидное ПО. То есть владелец устройства может даже не понять, что сам загрузил что-то не то на устройство.

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Андрей Бражников
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