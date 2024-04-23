Названо число россиян, подвергшихся кибератакам с начала года

Более 19 миллионов российских пользователей Android-смартфонов стали жертвами хакеров за первые три месяца 2024 года. Такими данными поделился эксперт по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

Чаще всего злоумышленники маскируют вредоносные программы под легитимное ПО, подчеркнул специалист "Лаборатории Касперского". Владелец смартфона может и не догадываться, что сам загрузил вирус на своё устройство. Некоторые приложения забивают телефон рекламой, тогда как другие ведут поиск платёжных данных с целью завладеть накоплениями человека.

"За первый квартал 2024-го количество атак на пользователей мобильных устройств выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца хакеры атаковали более 19 миллионов человек", — привёл данные Калинин газете "Известия".