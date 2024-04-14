США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе

США, Британия и их сателлиты поощряют транснациональную деятельность хакеров, способных нанести ущерб российской экономике. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны, а также негативно повлиять на общественное мнение", — сказал он в интервью "Российской газете".

Нургалиев отметил, что западные спецслужбы активно используют информационные технологии для ведения разведки и проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры России. К слову, вопросы противодействия киберпреступникам обсуждались на недавнем заседании научного совета при Совбезе. По словам собеседника издания, его члены подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер в этой сфере.