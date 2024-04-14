Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 14:55

США поощряют хакеров, способных нанести урон России, заявили в Совбезе

Нургалиев: США и Британия поощряют хакеров, способных ударить по экономике РФ

США, Британия и их сателлиты поощряют транснациональную деятельность хакеров, способных нанести ущерб российской экономике. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны, а также негативно повлиять на общественное мнение", — сказал он в интервью "Российской газете".

Нургалиев отметил, что западные спецслужбы активно используют информационные технологии для ведения разведки и проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры России. К слову, вопросы противодействия киберпреступникам обсуждались на недавнем заседании научного совета при Совбезе. По словам собеседника издания, его члены подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер в этой сфере.

Британских хакеров настигла кара из Москвы за снабжение ВСУ данными для ударов по России
Британских хакеров настигла кара из Москвы за снабжение ВСУ данными для ударов по России

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий раскрыл неожиданную сторону скандальной "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой. По его словам, мероприятие стало актом ментальной агрессии против нашей страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Совбез РФ
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров