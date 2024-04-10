Британских хакеров настигла кара из Москвы за снабжение ВСУ данными для ударов по России
Россия ввела санкции против представителей госорганов и IT-сектора Британии
Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, в него включено ещё 22 представителя органов власти, ИТ-сферы и рынка юридических услуг. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Констатируем продолжение Правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм санкционных ограничений и ведёт подрывную информационно-пропагандистскую кампанию", — объяснили в ведомстве.
В связи с указанными враждебными шагами Москва внесла в стоп-лист ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Соединённого Королевства. В их числе — британская Micro Focus, которая предоставляет Киеву программное обеспечение и услуги киберзащиты для сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. МИД назвал IT-компанию пособником неонацистов, действия которой приводят к гибели людей. В ведомстве считают, что такие организации нацеливаются на страны, власти которой не устраивают англосаксов.
Из сотрудников Micro Focus въезд в РФ запретили Марку Уилкинсону, Стюарту Макгилу, Кристоферу Маскеру, Руперту Грину, Мэтью Эшли. Также под санкции подпали Крис Ривз и Мэтью Хулихан из компании Cisco.
А ранее президент США Джо Байден решил продлить срок действия санкций в отношении РФ ещё на год. В Евросоюзе также стараются не отставать от Вашингтона по темпам введения новых антироссийских санкций. Так, Еврокомиссия объявила о начале работы над 14-м пакетом ограничений против России. Он будет включать в себя очередной перечень мер с мощным механизмом защиты от обхода. Список инициаторов введения антироссийских санкций пополнил также Владимир Зеленский, введший ограничения против семи физических и 86 юридических лиц.
Getty Images / Evgeniy Shkolenko