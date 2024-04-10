Британских хакеров настигла кара из Москвы за снабжение ВСУ данными для ударов по России

Россия расширила санкционный список в отношении Великобритании, в него включено ещё 22 представителя органов власти, ИТ-сферы и рынка юридических услуг. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В связи с указанными враждебными шагами Москва внесла в стоп-лист ряд представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Соединённого Королевства. В их числе — британская Micro Focus, которая предоставляет Киеву программное обеспечение и услуги киберзащиты для сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. МИД назвал IT-компанию пособником неонацистов, действия которой приводят к гибели людей. В ведомстве считают, что такие организации нацеливаются на страны, власти которой не устраивают англосаксов.