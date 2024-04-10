Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 09:57

Минфин США поднял шумиху из-за обхода Россией санкций с помощью стейблкоинов

Минфин США: Россия использует альтернативные платёжные пути для обхода санкций

В Министерстве финансов США полагают, что Россия находит способы обхождения санкций, используя стейблкоины, поэтому необходимо к уже имеющимся средствам добавить новый инструмент вторичных санкций в отношении иностранных поставщиков цифровых активов. Об этом рассказал американский заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

"Мы видим, что Россия всё чаще обращается к альтернативным платёжным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", — сказано в тексте письменных показаний Адейемо перед слушаниями в Сенате.

Он заявил о необходимости ввести инструмент вторичных санкций, целью которого будут являться иностранные поставщики цифровых активов. Зарубежные криптовалютные биржи и ряд компаний, оказывающих денежные услуги, не обладают корреспондентскими счетами, что позволяет им не зависеть от них в процессе всех своих трансакций. Так, Штаты не могут вводить в их отношении ограничения или сдерживать их операции.

"Их нет, забудьте": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции
"Их нет, забудьте": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Ранее Джо Байден решил продлить срок действия санкций в отношении РФ ещё на год. По его словам, это следствие "вмешательства в выборы" в Штатах и регулярных российских кибератак. Представители Евросоюза также стараются не отставать от США по темпам введения новых антироссийских санкций. Так, Еврокомиссия объявила о начале работы над 14-м пакетом ограничений против России. Он будет включать в себя очередной перечень мер с мощным механизмом защиты от обхода. Список инициаторов введения антироссийских санкций пополнил также Владимир Зеленский, введший ограничения против семи физических и 86 юридических лиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Криптовалюта
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров