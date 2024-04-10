Минфин США поднял шумиху из-за обхода Россией санкций с помощью стейблкоинов
Минфин США: Россия использует альтернативные платёжные пути для обхода санкций
В Министерстве финансов США полагают, что Россия находит способы обхождения санкций, используя стейблкоины, поэтому необходимо к уже имеющимся средствам добавить новый инструмент вторичных санкций в отношении иностранных поставщиков цифровых активов. Об этом рассказал американский заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
"Мы видим, что Россия всё чаще обращается к альтернативным платёжным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", — сказано в тексте письменных показаний Адейемо перед слушаниями в Сенате.
Он заявил о необходимости ввести инструмент вторичных санкций, целью которого будут являться иностранные поставщики цифровых активов. Зарубежные криптовалютные биржи и ряд компаний, оказывающих денежные услуги, не обладают корреспондентскими счетами, что позволяет им не зависеть от них в процессе всех своих трансакций. Так, Штаты не могут вводить в их отношении ограничения или сдерживать их операции.
Ранее Джо Байден решил продлить срок действия санкций в отношении РФ ещё на год. По его словам, это следствие "вмешательства в выборы" в Штатах и регулярных российских кибератак. Представители Евросоюза также стараются не отставать от США по темпам введения новых антироссийских санкций. Так, Еврокомиссия объявила о начале работы над 14-м пакетом ограничений против России. Он будет включать в себя очередной перечень мер с мощным механизмом защиты от обхода. Список инициаторов введения антироссийских санкций пополнил также Владимир Зеленский, введший ограничения против семи физических и 86 юридических лиц.
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