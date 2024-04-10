Минфин США поднял шумиху из-за обхода Россией санкций с помощью стейблкоинов

В Министерстве финансов США полагают, что Россия находит способы обхождения санкций, используя стейблкоины, поэтому необходимо к уже имеющимся средствам добавить новый инструмент вторичных санкций в отношении иностранных поставщиков цифровых активов. Об этом рассказал американский заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

"Мы видим, что Россия всё чаще обращается к альтернативным платёжным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции", — сказано в тексте письменных показаний Адейемо перед слушаниями в Сенате.

Он заявил о необходимости ввести инструмент вторичных санкций, целью которого будут являться иностранные поставщики цифровых активов. Зарубежные криптовалютные биржи и ряд компаний, оказывающих денежные услуги, не обладают корреспондентскими счетами, что позволяет им не зависеть от них в процессе всех своих трансакций. Так, Штаты не могут вводить в их отношении ограничения или сдерживать их операции.