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2 апреля, 10:43

"Их нет, забудьте": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что в своё время запретил чиновникам, а также правительству жаловаться на санкции. По его словам, нет абсолютно никакой разницы, есть рестрикции или же их нет.

"Я исходил из простой логики: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", — сказал белорусский лидер в разговоре с журналистами.

Также Лукашенко акцентировал внимание на том, что белорусы хотят жить и работать, отметив, что "время выбрало начальниками нас". Глава соседней республики также подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы его соотечественники могли содержать семью, несмотря на какие-либо санкции.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны рассчитывать только на собственные силы. А вот ждать отмены западных санкций, по его словам, — это потеря времени.

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не дадут себя поучать
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не дадут себя поучать
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Рresident.gov.by/ru

Наталья Исакова
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