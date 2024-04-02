"Их нет, забудьте": Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что в своё время запретил чиновникам, а также правительству жаловаться на санкции. По его словам, нет абсолютно никакой разницы, есть рестрикции или же их нет.

"Я исходил из простой логики: если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал: "Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет", — сказал белорусский лидер в разговоре с журналистами.

Также Лукашенко акцентировал внимание на том, что белорусы хотят жить и работать, отметив, что "время выбрало начальниками нас". Глава соседней республики также подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы его соотечественники могли содержать семью, несмотря на какие-либо санкции.