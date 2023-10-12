Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не дадут себя поучать

Россия и Белоруссия не намерены слушать поучения со стороны Запада и не дадут разрушить единство славянского народа. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, приветствуя участников и гостей Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" в Минске.

"Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", — подчеркнул он.

Политик добавил, что братские народы вместе сохраняют память предков и свою идентичность, хотя Запад не оставляет целей навязать собственные ценности. Лукашенко отметил, что сейчас перед Москвой и Минском стоят следующие задачи: не дать переврать собственную историю, изобличить любую недостоверную информацию, постоянно проводить просветительскую работу.