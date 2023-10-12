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12 октября, 10:28

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне никому не дадут себя поучать

Россия и Белоруссия не намерены слушать поучения со стороны Запада и не дадут разрушить единство славянского народа. Об этом сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, приветствуя участников и гостей Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь" в Минске.

"Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", — подчеркнул он.

Политик добавил, что братские народы вместе сохраняют память предков и свою идентичность, хотя Запад не оставляет целей навязать собственные ценности. Лукашенко отметил, что сейчас перед Москвой и Минском стоят следующие задачи: не дать переврать собственную историю, изобличить любую недостоверную информацию, постоянно проводить просветительскую работу.

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Ранее Лукашенко заявлял, что на Западе хотят разорвать единство России и Белоруссии, поэтому у Москвы и Минска в ближайшее время "спокойной жизни не будет".

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Татьяна Миссуми
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