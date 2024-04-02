"Актом ментальной агрессии": Советник Шойгу вскрыл западный след в "голой вечеринке" Ивлеевой

"Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой является одним из примеров ментальной агрессии против России. Об этом в статье для журнала "Арсенал Отечества" заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

По его словам, США для ведения ментальной войны внедряют в общество противника идеологические платформы деградации и безответственности, что предполагает, в частности, стирание национальной истории, культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти.

"Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества, и молодёжи прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и Русского мира через деградацию элит", — отметил он.

Ильницкий подчеркнул, что сегодня наблюдается радикальное изменение характера и содержания военных действий, в результате чего захват и поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль за его территориями. Военные специалисты США и НАТО уже фактически начали формировать такой ментальный театр действий, при котором подобное доминирование расценивается как определяющий фактор стратегической победы.