"Актом ментальной агрессии": Советник Шойгу вскрыл западный след в "голой вечеринке" Ивлеевой
Советник главы МО назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии против РФ
"Почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой является одним из примеров ментальной агрессии против России. Об этом в статье для журнала "Арсенал Отечества" заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
По его словам, США для ведения ментальной войны внедряют в общество противника идеологические платформы деградации и безответственности, что предполагает, в частности, стирание национальной истории, культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти.
"Нашумевшая в декабре 2023 года "голая вечеринка" является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества, и молодёжи прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и Русского мира через деградацию элит", — отметил он.
Ильницкий подчеркнул, что сегодня наблюдается радикальное изменение характера и содержания военных действий, в результате чего захват и поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль за его территориями. Военные специалисты США и НАТО уже фактически начали формировать такой ментальный театр действий, при котором подобное доминирование расценивается как определяющий фактор стратегической победы.
Такие технологии, указал советник министра обороны, разрабатываются в Гарвардском, Принстонском университетах, Командовании по гражданским делам и психологическим операциям американской армии, Центре инноваций НАТО, а также в Объединённом центре боевых действий в области информационных операций Пентагона.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей скандального мероприятия заметили в том числе Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и рэпера Джигана. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Кроме того, бизнес Ивлеевой подпал под проверку со стороны ФНС, а сама она ввязла в судебные тяжбы.
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