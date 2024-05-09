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На Украине тоже транслировали московский Парад Победы

В Одесской области по ТВ-каналам показали Парад Победы

9 мая, 08:16
Парад Победы в Москве. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Парад Победы в Москве. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Жители Одесской области заметили, что по многим кабельным каналам вместо привычных передач показывают Парад Победы, проходящий в Москве на Красной площади. Зрители уже успели обвинить в этом русских хакеров.

В Одесской области по кабельным каналам транслируют Парад Победы в Москве. Видео © Telegram / Одесса INFO

Кстати, ранее на украинских сайтах хакеры разместили цитату Владимира Путина и поздравление с Днём Победы. Под атаку попало около сотни веб-страниц.

Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"
Путин завершил выступление на параде словами: "За Россию, за Победу, ура!"

Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. В ходе своего выступления с трибуны на Красной площади президент России Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником, а также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Авторы
Мирон Сидоров
Мирон Сидоров
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