На Украине тоже транслировали московский Парад Победы
В Одесской области по ТВ-каналам показали Парад Победы
Парад Победы в Москве. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Жители Одесской области заметили, что по многим кабельным каналам вместо привычных передач показывают Парад Победы, проходящий в Москве на Красной площади. Зрители уже успели обвинить в этом русских хакеров.
В Одесской области по кабельным каналам транслируют Парад Победы в Москве. Видео © Telegram / Одесса INFO
Кстати, ранее на украинских сайтах хакеры разместили цитату Владимира Путина и поздравление с Днём Победы. Под атаку попало около сотни веб-страниц.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В 10:00 в Москве начался главный Парад Победы на Красной площади. В нём приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. В ходе своего выступления с трибуны на Красной площади президент России Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником, а также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.