В Параде Победы на Красной площади приняли участие ветераны спецоперации

По Красной площади, где проходит Парад Победы, прошли ветераны спецоперации. Расчёт, марширующий под знамёнами, с которыми Красная армия освобождала Украину, возглавил Герой России подполковник Евгений Хабаров.

Военнослужащие одеты в военную форму, на них — медали и ордена, полученные за время службы. Каждый из них является образцом мужества и отваги. Среди них — семь героев РФ и 24 кавалера Ордена мужества.