В Параде Победы на Красной площади приняли участие ветераны спецоперации
По Красной площади, где проходит Парад Победы, прошли ветераны спецоперации. Расчёт, марширующий под знамёнами, с которыми Красная армия освобождала Украину, возглавил Герой России подполковник Евгений Хабаров.
Ветераны спецоперации на Параде Победы в Москве. Видео © Life.ru
Военнослужащие одеты в военную форму, на них — медали и ордена, полученные за время службы. Каждый из них является образцом мужества и отваги. Среди них — семь героев РФ и 24 кавалера Ордена мужества.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник уже отметили на Дальнем Востоке, а в 10:00 в Москве начался главный парад на Красной площади. По брусчатке проехало около 75 единиц техники. Всего в торжестве принимают участие девять тысяч человек.
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