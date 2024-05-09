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9 мая, 13:54

Вещание латвийских телеканалов прервали кадры Парада Победы в Москве

Хакеры запустили трансляцию Парада Победы в Москве на латвийских телеканалах

Парад Победы на Красной площади. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Парад Победы на Красной площади. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

По всем телеканалам латвийской компании Balticom какое-то время транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил председатель Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

"Сегодня утром компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой компания потеряла контроль над ретрансляцией телевидения", — написал он в соцсети Х.

В настоящее время, по словам Аболиньша, услуги интернет-телевидения компании Balticom отключены.

Ранее сообщалось, что жители Одесской области смогли увидеть парад на Красной площади также благодаря хакерам, получившим доступ к спутниковой телетрансляции. А до этого на украинских сайтах хакеры разместили цитату президента РФ Владимира Путина и поздравление с Днём Победы.

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Сегодня утром в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Наталья Исакова
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