Вещание латвийских телеканалов прервали кадры Парада Победы в Москве
Хакеры запустили трансляцию Парада Победы в Москве на латвийских телеканалах
Парад Победы на Красной площади. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
По всем телеканалам латвийской компании Balticom какое-то время транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил председатель Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.
"Сегодня утром компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой компания потеряла контроль над ретрансляцией телевидения", — написал он в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что жители Одесской области смогли увидеть парад на Красной площади также благодаря хакерам, получившим доступ к спутниковой телетрансляции. А до этого на украинских сайтах хакеры разместили цитату президента РФ Владимира Путина и поздравление с Днём Победы.
Сегодня утром в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.