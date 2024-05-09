Вещание латвийских телеканалов прервали кадры Парада Победы в Москве

По всем телеканалам латвийской компании Balticom какое-то время транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил председатель Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

"Сегодня утром компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой компания потеряла контроль над ретрансляцией телевидения", — написал он в соцсети Х.