На Красной площади прошла механизированная колонна военной техники
По Красной площади в Москве, где состоялся Парад Победы, прошли парадные расчёты военной техники. Первым на брусчатку выехал танк Т-34, ставший одним из символов Великой Отечественной войны.
Механизированная часть Парада Победы в Москве. Видео © Life.ru
Большая часть из задействованной техники применяется на полях спецоперации. Так, далее на площади показались в том числе новейший бронеавтомобиль К-53949 "Феникс", санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза", бронеавтомобили З-СТС, "Тигр-М", ВПК-59095С и бронетранспортёр БТР-82А.
Затем появились ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 и "Ярсы". Замыкают колонну БМП "Бумеранг".
Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве проходит Парад Победы. В нём принимают участие девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Среди них — семь Героев России и более ста бойцов, получивших другие государственные награды.
Life.ru