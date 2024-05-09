На Красной площади прошла механизированная колонна военной техники

По Красной площади в Москве, где состоялся Парад Победы, прошли парадные расчёты военной техники. Первым на брусчатку выехал танк Т-34, ставший одним из символов Великой Отечественной войны.

Механизированная часть Парада Победы в Москве. Видео © Life.ru

Большая часть из задействованной техники применяется на полях спецоперации. Так, далее на площади показались в том числе новейший бронеавтомобиль К-53949 "Феникс", санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза", бронеавтомобили З-СТС, "Тигр-М", ВПК-59095С и бронетранспортёр БТР-82А.

Затем появились ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 и "Ярсы". Замыкают колонну БМП "Бумеранг".