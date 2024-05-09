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9 мая, 07:55

По Красной площади прошла грозная колонна ракетных комплексов "Ярс"

Мимо трибун Парада Победы на Красной площади проходит механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения. Фото © Telegram / Минобороны России

Мимо трибун Парада Победы на Красной площади проходит механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения. Фото © Telegram / Минобороны России

Механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения приняла участие в Параде Победы на Красной площади. В её составе — автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" 54-й гвардейской ракетной дивизии.

Ракетные соединения, вооружённые комплексами "Ярс", остаются грозной силой ядерного сдерживания, надёжным гарантом безопасности Российской Федерации.

Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год
Сквозь эпоху и время: 15 архивных фото парадов Победы на Красной площади за всё время — с 1945-го по 2024 год

Напомним, что в Параде Победы, который проходит на Красной площади, принимают участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они пройдут по брусчатке отдельным расчётом. Среди них — семь Героев России и более ста человек, получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".

Марина Калегина
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