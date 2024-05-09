По Красной площади прошла грозная колонна ракетных комплексов "Ярс"
Мимо трибун Парада Победы на Красной площади проходит механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения. Фото © Telegram / Минобороны России
Механизированная колонна Ракетных войск стратегического назначения приняла участие в Параде Победы на Красной площади. В её составе — автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" 54-й гвардейской ракетной дивизии.
Ракетные соединения, вооружённые комплексами "Ярс", остаются грозной силой ядерного сдерживания, надёжным гарантом безопасности Российской Федерации.
Напомним, что в Параде Победы, который проходит на Красной площади, принимают участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они пройдут по брусчатке отдельным расчётом. Среди них — семь Героев России и более ста человек, получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".