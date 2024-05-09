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9 мая, 12:01

Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"

Российские десантники во время прохождения по брусчатке Красной площади прокричали: "За Донбасс!" Это по техническим причинам не было слышно в трансляции Парада Победы, зато речёвку смогли услышать люди на трибунах.

Десантники во время Парада Победы прокричали: "За Донбасс!" Видео © Telegram / abuwtf

"За Донбасс!" — пронеслось на Красной площади.

Стоит отметить, что бойцы Воздушно-десантных войск за время спецоперации (СВО) совершили множество подвигов, защищая жителей Донбасса.

Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru
Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru

Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

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Life.ru

Наталья Исакова
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