Десантники во время Парада Победы на Красной площади прокричали: "За Донбасс!"
Российские десантники во время прохождения по брусчатке Красной площади прокричали: "За Донбасс!" Это по техническим причинам не было слышно в трансляции Парада Победы, зато речёвку смогли услышать люди на трибунах.
Десантники во время Парада Победы прокричали: "За Донбасс!" Видео © Telegram / abuwtf
"За Донбасс!" — пронеслось на Красной площади.
Стоит отметить, что бойцы Воздушно-десантных войск за время спецоперации (СВО) совершили множество подвигов, защищая жителей Донбасса.
Напомним, сегодня, 9 Мая, в Москве прошёл Парад Победы. В нём приняли участие 75 единиц техники и девять тысяч человек, в том числе ветераны спецоперации на Украине. Их колонну возглавлял Герой России подполковник Евгений Хабаров. В ходе своего выступления президент РФ Владимир Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником. Также на Красной площади были президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана и специально приглашённые лидеры Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Life.ru