Главные фото дня: Парад Победы в Москве в объективе Life.ru Опубликованы фото с Парада Победы в Москве 9 мая, 10:49 Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Сегодня, 9 Мая, в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве традиционно прошёл главный парад страны. Life.ru публикует самые важные фото этого дня с Красной площади.

Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Подготовка к Параду Победы в Москве. Фото © Life.ru

Бойцы спецоперации прошли по Красной площади отдельным расчётом. Фото © Life.ru

Бойцы спецоперации прошли по Красной площади отдельным расчётом. Фото © Life.ru

Бойцы спецоперации прошли по Красной площади отдельным расчётом. Фото © Life.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принимает Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru

Также по брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники во главе с легендарным танком Т-34 — одним из символов Великой Отечественной войны. Далее показались в том числе новейший бронеавтомобиль К-53949 "Феникс", санитарный автомобиль для эвакуации раненых "Линза", бронеавтомобили З-СТС, "Тигр-М", ВПК-59095С и бронетранспортёр БТР-82А. Затем появились ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 и "Ярсы". Замкнули колонну БМП "Бумеранг".

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

По брусчатке Красной площади прошли парадные расчёты военной техники. Фото © Life.ru

Снег, выпавший в мае, не помешал состояться авиационной части Парада Победы в Москве. Над Красной площадью прошли как минимум две группы самолётов — звено истребителей из семейства Су-27, а именно многоцелевые тяжёлые истребители Су-30СМ, а также фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Звено штурмовиков раскрасило небо в цвета российского флага. Всего над Красной площадью на высоте до 500 метров и на скорости 550 километров в час пролетело 15 самолётов.

Авиационная часть Парада Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Авиационная часть Парада Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Авиационная часть Парада Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Авиационная часть Парада Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

На трибунах Красной площади сегодня присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции с семьями, первые лица страны — президент Владимир Путин, и.о. премьера Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Также в объектив фотокорреспондента Life.ru попали президент Белоруссии Александр Лукашенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры ЛДПР и КПРФ Леонид Слуцкий и Геннадий Зюганов, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

И.о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Патриарх Кирилл на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Кстати, президент РФ Владимир Путин на Параде Победы сидел рядом с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом.

Президент РФ Владимир Путин на Параде Победы сидел рядом с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым. Фото © Life.ru

Также на параде присутствовали деятели культуры, делегации лидеров, прибывших на встречу с президентом РФ в Москву, и даже шпиц Умка — любимая собака Александра Лукашенко.

Шпиц Умка — любимая собака Александра Лукашенко — на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Зарубежные гости на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Зарубежные гости на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Зарубежные гости на Параде Победы на Красной площади. Фото © Life.ru

Авторы Александра Вишнякова